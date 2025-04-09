Сотни трудовых споров рассмотрели в Орловской области

Защиту трудовых прав обсудили на заседании трехсторонней комиссии.

В Орле состоялось очередное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Одним из вопросов повестки дня стало соблюдение работодателями трудового законодательства. С докладом на эту тему выступил председатель Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) Юрий Власов. Он отметил, что профсоюзы ведут общественный контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства.

«Этой работой занимаются правовые и технические инспекторы труда, внештатные правовые инспекторы, уполномоченные (доверенные) лица профсоюзов по охране труда, профсоюзные органы, – сообщает пресс-служба ФПОО. – В 2024 году профсоюзами проведено 224 проверки соблюдения законодательства о труде в организациях области. Работодателям направлено 76 представлений, выявлено 369 нарушений, по результатам реагирования работодателями все они устранены. Рассмотрено 463 обращения. Комплексными проверками были охвачены ряд организаций здравоохранения».

В структуре Федерации профсоюзов Орловской области имеется отдел правовой работы и охраны труда. Его сотрудники ежедневно проводят прием членов профсоюзов, предоставляя им не только консультации, но и оказывая бесплатную юридическую помощь. Так, в прошлом году на личном приеме было принято 3284 человека, ряд обращений работников рассматривался в судебном порядке.

«Судебные разбирательства касались установления досрочной пенсии и льгот, трудового стажа, производственного травматизма, работы во вредных условиях труда, сокращения на работе, незаконного увольнения и т.д., – уточнили в пресс-службе ФПОО. – По отчетным данным экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы Федерации профсоюзов Орловской области в 2024 году составила 3,735 миллиона рублей».

По итогам обсуждения данного вопроса областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала работодателям региона соблюдать трудовое законодательство и повышать личную ответственность за обеспечение безопасных условий труда, в том числе надлежащего контроля за производством работ. Также работодателям рекомендовали обеспечивать расследование несчастных случаев на производстве, своевременное и качественное проведение инструктажей по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда.

ИА “Орелград”