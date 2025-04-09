Опубликован приговор одному из «банкиров» Маркина

Суды продолжают рассматривать дела наживавшихся на благоустройстве Орла.

На минувшей неделе на сайте Советского райсуда опубликован приговор Филимонову В.В., который осуществил незаконную банковскую деятельность без регистрации, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере. Мужчина уверял, что поставлял строительные товары, однако показания свидетелей, данные налоговой и силовиков говорят об ином.

Выездная проверка в отношении ООО «Техспецкомплект» по всем налогам и сборам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 выявила, что произошло формальное разделение бизнеса между проверяемым и его аффилированным ООО «Триумф» (в целях минимизации налоговых обязательств по НДС и по налогу на прибыль).

«Кроме того, в ходе анализа контрагентов ООО «Техспецкомплект», ООО «Триумф» были установлены поставщики материалов, сделки с которыми носят фиктивный характер, поскольку поступающие денежные средства от ООО «Техспецкомплект», ООО «Триумф» в последующем обналичиваются. К числу данных контрагентов относятся ООО «Афродита», ООО «Алекс», ИП Филимонов В.В. и другие. Эти контрагенты фактически не осуществляют поставку товаров. Поступившие под видом оплаты в их адрес денежные средства в основной части обналичиваются и возвращаются «Свидетель №3», в том числе в целях осуществления наличных расчетов с лицами, привлечёнными на выполнение работ на объекты без оформления с ними трудовых или гражданско-правовых отношений».

Некоторые свидетели утверждали, что между ООО «Техспецкомплект», ООО «Трумф» и Филимоновым В.В. сложились отношения, связанные только с выполнением работ по договорам и их оплате.

« … судом не могут быть приняты во внимание, так как они направлены на оказание помощи Филимонову В.В. избежать ответственность по предъявленному обвинению. В отношении части из них в настоящее время также осуществляется уголовное преследование. К данным показаниям суд относится критически».

Исходя из имеющихся записей телефонных разговоров, Филимонов В.В. на постоянной основе взаимодействовал с представителями ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф» по вопросам поступления денежных средств. Однако суть бесед сводилась к обозначению представителями компании конкретной суммы, на которую необходимо, якобы, поставить материалы, а также к согласованию стоимости доставки. Вместе с этим, вопреки логике, никогда не уточнялось наименование и иные качественные и технические характеристики товаров.

В судебном заседании достоверно установлено, что предприниматель Филимонов В.В., а также являясь фактическим владельцем и руководителем ООО «Алекс», под видом реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлял переводы безналичных денежных средств, поступивших на расчетные счета от ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект», в наличные. Деньги передавал иным лицам за денежное вознаграждение, составляющее 8% от общей суммы, (+1% комиссия за переводы). При этом, у него отсутствовала лицензия на осуществление банковских операций с юридическими лицами.

Филимонова В.В. решено признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей в доход государства.

Напомним, ООО «Техспецкомплект», ООО «Трумф» активно работали на благоустройстве Орла. Последним крупным контрактом стало строительство школы на улице Зеленина. Там выявили мошенничество с заменой материалов. А далее в публичное поле потянулась цепочка проступков по иным объектам. Часть фигурантов уже решила отправиться на СВО, в том числе сам Михаил Марки, которого называли «любимым подрядчиком Клычкова».

ИА “Орелград”