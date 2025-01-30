Двух обвиняемых по делу «Техспецкомплекта» отпустили на СВО

30.1.2025 | 13:49 Криминал, Новости, СВО

Советский районный суд Орла приостановил производство в отношении Маркина и Рябко.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Такое решение приняли сегодня (по ходатайству адвокатов обвиняемых). Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Оказалось, что Михаил Маркин и Владимир Рябко уже прошли медицинскую комиссию и физическую подготовку. Для них даже определили военные специальности. «Они будут служить в качестве водителя и наводчика-оператора», – пишет издание.

Напомним, речь идёт о хищении из бюджета 88 миллионов рублей на целом ряде крупных строительных проектов в Орловской области. Также по делу проходит бывший первый заместитель мэра Орла Олег Минкин, а также ряд других лиц.

Процесс ведёт лично председатель Советского районного суда Андрей Третьяков, что указывает на важность этого дела.

Ранее стало известно, что облсуд одобрил снятие запрета на отправку обвиняемого на СВО по ещё одному резонансному делу (об ограблении уже действующего участника спецоперации).

ИА «Орелград»


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