В Орле прошла проверка знаний по ЖКХ среди студентов

8 апреля «Диктант» написали учащиеся двух техникумов.

Мероприятие организовано в рамках образовательной инициативы «Школа ЖКХ» от партии «Единая Россия».

Участниками тестирования стали учащиеся реставрационно-строительного техникума и техникума технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова. Им предстояло за четверть часа ответить на 25 вопросов, касающихся управления многоквартирными домами и защиты прав в сфере коммунального хозяйства.

Как отметил Алексей Чикин, возглавляющий региональный проект «Школа ЖКХ», подобные мероприятия играют важную роль в подготовке молодого поколения к самостоятельной жизни: научат защищать свои права, соблюдать правила проживания в многоквартирных домах, а также понимать, куда обращаться за решением коммунальных проблем.

Успешным участникам тестирования будут вручены благодарственные письма и памятные сувениры.

ИА “Орелград”