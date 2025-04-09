Орловца наказали работой за агрессию в отношении экс-супруги

Он угрожал женщине убийством.

Также мировой суд установил, что мужчина пытался душить свою бывшую «вторую половину».

Дело рассматривалось в мировом суде участка Покровского района. Однако оно являлось не административным, а уже уголовным. Мужчине вменили статью 119 УК РФ, часть 1.

Правоохранительные органы решили, что в данном случае угроза убийством не являлась пустым сотрясением воздуха, а могла быть осуществлена. Известно, что в момент совершения преступления орловец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем, приговор оказался достаточно гуманным. Агрессору назначили 180 часов обязательных работ.

«Приговор вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре Орловской области.

Также в ведомстве рассказали, что дело поступило в суд после того, как потерпевшая пришла на личный приём к заместителю прокурора области Борису Непорожнему и рассказала ему о своей ситуации.

ИА «Орелград»