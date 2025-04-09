Орловцы почтят память старца Илия

9.4.2025 | 11:45 Новости, Общество

В «Вятском посаде» состоится поминальное мероприятие.

Фото: orel-eparhia.ru

Его проведут 23 апреля, на 40-й день после кончины знаменитого уроженца Орловской области.

Божественную литургию совершит митрополит Тихон. Также ожидаются гости. После богослужения состоится крестный ход.

Мероприятие начнётся в 9 часов. Поучаствовать в нём могут все желающие.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) скончался 15 март. Ему было 93 года. Его похоронили в монастыре «Оптина пустынь», где он провёл долгие годы.

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ИА «Орелград»


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