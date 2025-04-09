Орловцы массово отказываются прививать кур от гриппа

9.4.2025 | 12:33 Новости, Общество

Дело может закончиться судебным разбирательством.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

«В отказ» ушли десять жителей деревни Жилино Мценского района. Ещё в январе этого года они отказали ветеринарам в вакцинации домашней птицы. Прививка должна была спасти кур от высокопатогенного гриппа.

При этом данную деревни и крупный птицеводческий комплекс разделяют менее десяти километров. В связи с этим в Россельхознадзоре уверены, что несоблюдение ветеринарного законодательства может привести к вспышкам опасных заболеваний.

После январского «бунта» ведомство выдало селянам требования об устранении нарушений. Однако орловцы проигнорировали их. В марте стало известно о повторном массовом отказе местных жителей от вакцинации.

Пока что Россельхознадзор дал владельцам птиц ещё один шанс и выдал повторные предписания. Если же ситуация повторится, то ведомство может обратиться в суд и добиться выполнения своих требований.

Как добавили в управлении, этот случай не является единичным. Так, в Орловском муниципальном округе повторные предписания выданы троим гражданам, которые владеют малым и крупным рогатым скотом. Они отказываются предоставлять живность «для проведения профилактических ветеринарных мероприятий».

ИА «Орелград»


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