Орловский суд выселил иностранца из непригодной квартиры

9.4.2025 | 10:43 Закон и порядок, Новости

Его регистрацию признали недействительной.

Фото: ИА “Орелград”

Дело рассматривал Новодеревеньковский районный суд.

Установлено, что житель района зарегистрировал в принадлежащей ему квартире своего знакомого, гражданина Таджикистана. Однако фактически иностранец не проживал там ни дня.

Жилплощадь вообще оказалась непригодной для проживания. В частности, там отсутствовали какие-либо удобства и коммуникации.

Сам иностранец в суде также признал, что не вселялся в помещение и не собирался делать этого. В итоге его регистрацию признали недействительной.

ИА «Орелград»


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