Орловский суд выселил иностранца из непригодной квартиры

Его регистрацию признали недействительной.
Дело рассматривал Новодеревеньковский районный суд.
Установлено, что житель района зарегистрировал в принадлежащей ему квартире своего знакомого, гражданина Таджикистана. Однако фактически иностранец не проживал там ни дня.
Жилплощадь вообще оказалась непригодной для проживания. В частности, там отсутствовали какие-либо удобства и коммуникации.
Сам иностранец в суде также признал, что не вселялся в помещение и не собирался делать этого. В итоге его регистрацию признали недействительной.
ИА «Орелград»