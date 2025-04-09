Орловский суд выселил иностранца из непригодной квартиры

Его регистрацию признали недействительной.

Дело рассматривал Новодеревеньковский районный суд.

Установлено, что житель района зарегистрировал в принадлежащей ему квартире своего знакомого, гражданина Таджикистана. Однако фактически иностранец не проживал там ни дня.

Жилплощадь вообще оказалась непригодной для проживания. В частности, там отсутствовали какие-либо удобства и коммуникации.

Сам иностранец в суде также признал, что не вселялся в помещение и не собирался делать этого. В итоге его регистрацию признали недействительной.

ИА «Орелград»