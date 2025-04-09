Орловские дети отдохнут по всероссийской методике

Минпросвещения России утвердило единую программу воспитательной работы для детских лагерей.

Документ станет основой для организации воспитательной работы во всех детских лагерях страны, уточнили в департаменте образования Орловской области. Программа направлена на обеспечение единства воспитательного пространства, ценностно-целевого содержания воспитания и воспитательной деятельности в организациях отдыха детей и их оздоровления. Она включает в себя три ключевых блока – «Мир», «Россия», «Человек», которые охватывают все аспекты воспитания.

«Среди главных направлений – гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, трудовое и экологическое воспитание, физическое и эмоциональное благополучие, эстетическое и познавательное развитие, – добавили в департаменте. – Документ также включает примерный календарный план воспитательной работы, который поможет организациям детского отдыха выстраивать смены с учетом возрастных и психологических особенностей детей».

К слову, летом 2024 года в Орловской области детский отдых был организован в 264 оздоровительных учреждениях, в том числе в девяти стационарных учреждениях с круглосуточным режимом работы, 254 лагерях с дневным пребыванием и одном палаточном лагере-спутнике. В них за три месяца отдохнули 84 080 детей. В оздоровительных учреждениях всех видов отдохнули 24 188 детей, в том числе 7775 детей – в загородных оздоровительных лагерях, 16 317 детей – в лагерях с дневным пребыванием, 30 детей – в палаточном лагере. За пределами области Орловской области в составе организованных групп отдохнули еще 66 детей.

По информации департамента образования, летом 2025 года принимать детей на отдых и оздоровление на территории Орловской области будут 258 оздоровительных учреждений. Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости фактически будет сохранен на уровне прошлого года – планируется охватить 84 130 человек. Различными формами отдыха и оздоровления будет охвачено более 29 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«На организацию отдыха детей участников специальной военной операции из областного бюджета выделено более 7 миллионов рублей, – добавили в пресс-службе губернатора. – В 2025 году в оздоровительных учреждениях Орловской области планируется отдых 150 детей из ЛНР, 30 детей из Шебекинского района Белгородской области и 80 детей из Курской области».

На заседании правительства Орловской области губернатор Андрей Клычков сообщил, что всего в текущем году на оздоровительную кампанию из всех источников финансирования будет направлено свыше 274 миллионов рублей. «В настоящее время идет подготовка учреждений. Выполняются предписания надзорных органов. Эта работа должна быть завершена к концу мая», – подчеркнул Андрей Клычков.

ИА “Орелград”