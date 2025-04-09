Интерес к дебютным «домашкам» ФК «Орёл» снижается

Первый домашний матч нового сезона посетили 5386 человек.

Об этом сообщается в телеграм-канале «LEON — Вторая Лига Б». На данный момент это рекордный показатель для всех матчей дивизиона «Б» второй лиги Первенства России по футболу (в рамках нового сезона турнира).

К сожалению, встреча завершилась проигрышем. «Орлы» уступили столичной «Родине-М» со счётом 0:2.

Самый первый футбольный поединок сезона тоже не удался орловским футболистам. «Орёл» проиграл «Рязани» на выезде со счётом 2:3. Пока что наша команда находится на последней строчке турнирной таблицы.

Отметим, что по сравнению с минувшим сезоном интерес к дебютным домашним матчам команды снизился. Год назад «Орёл» принимал подмосковные «Химки-М». Тогда наши футболисты тоже проиграли со счётом 1:2. По итогам встречи губернатор Андрей Клычков заявил, что на игре присутствовали около 7 тысяч человек.

ИА «Орелград»