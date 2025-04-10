Администрация Кромского района купила внедорожник за 3,2 миллиона

Контракт на поставку заключён с АО “Рольф”.

Покупка обойдётся бюджету в 3 миллиона 272 тысячи 500 рублей. За эти деньги район получит HAVAL DARGO PREMIUM 2.0Т 7DCT 4×4 (или эквивалент). Машиной будет распоряжаться местный “Административно-хозяйственный центр”.

Впрочем, это меньше стартовой (максимальной) цены контракта. Кстати, аукцион вызвал живой интерес – на заказ претендовали сразу семь потенциальных исполнителей.

Осуществить поставку нужно в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

ИА “Орелград”