На Орловщине подряд на ремонт проверяют на мошенничество

После проверки качества ремонта в Малоархангельске завели дело.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Заведено оно по мотивам проверки законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных бюджету Малоархангельского района. Как уже рассказывал «Орелград», провели ее сотрудники региональной Контрольно-счетной палаты. Было установлено, например, что с нарушением требований Бюджетного кодекса РФ местная администрация внесла изменения в проектно-сметную документацию по благоустройству общественной территории «Бирюза».

В результате заказчик в лице местных властей оплатил подрядчику стоимость террасной доски по завышенной цене. КСП пришла к выводу, что это свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией полномочий получателя бюджетных средств, «повлекших направление бюджетных средств в размере 5,34 миллиона рублей на неосновательное обогащение подрядчика и необеспечение результативности бюджетных расходов на закупку для муниципальных нужд».

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты администрация провела претензионно-исковую работу по возврату бюджетных средств в указанной сумме 5,34 миллиона рублей. Правоохранители же выяснили, что указанная сумма была заплачена за террасную доску марки «ДПК Евродек», использованную в рамках благоустройства общественной территории «Бирюза» в Малоархангельске, но «не отвечающую фактическим затратам подрядчика на ее приобретение». По факту мошеннических действий подрядчика, а речь идет о компании ООО «СБК-Групп», возбуждено уголовное дело по признакам статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Что касается исправления выявленных нарушений, то администрация Малоархангельского района также направила в адрес ГУП «Дорожная служба» требование заменить асфальтовое покрытие отремонтированной парковочной зоны в соответствии с нормативными требованиями. Ранее КСП установила, что заказчик принял и оплатил работы по устройству покрытия парковочной зоны из асфальтобетонных смесей на сумму 327,8 тысячи рублей. Но работы, по мнению аудиторов, были выполнены подрядчиком с нарушением требований государственных стандартов – в частности, реальная толщина слоя покрытия составила 2,1 сантиметра при предусмотренных нормативом 4 сантиметрах.

ИА «Орелград»