Клычков подписал указ о выплатах детям войны

Они полагаются в связи с Днём Победы.

Губернатор Андрей Клычков издал указ о единовременной денежной выплате к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая положена детям войны Орловской области. Финансирование возьмет на себя бюджет региона, в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан». Размер единовременной выплаты составит 5000 рублей.

Она положена детям войны, к которым относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, проживающие на территории Орловской области, не получающие меры социальной поддержки в виде денежных выплат, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Орловской области, и не получавшие таких мер поддержки по состоянию на 1 января 2025 года.

Ответственным органом за осуществление выплат назначен региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Оформлять и производить выплаты будут на основании сведений, имеющихся в распоряжении Областного центра социальной защиты населения, содержащихся в автоматизированной системе «Адресная социальная помощь». Истребование от детей войны дополнительных документов и сведений не предусмотрено. По данным пресс-службы губернатора, в регионе насчитывается 1897 детей войны Орловской области.

Напомним, ранее выплаты были установлены для орловских ветеранов Великой Отечественной войны, как федеральные, так и региональные. Согласно указу президента Владимира Путина выплата в размере 80 000 рублей положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

«По 55 000 рублей будут направлены труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма», – сообщил губернатор. На региональном уровне положена поддержка из областного бюджета – 67 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, проживающих на территории Орловской области, получат по 50 000 рублей из региональных средств. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы ветеранов и труженики тыла, а их в регионе насчитывается 6673 человека, получат по 5000 рублей.

ИА “Орелград”