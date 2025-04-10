Обнародованы результаты проверки строительства Баклановского СДК

Проверку провели по приказу администрации губернатора.

Администрация губернатора и правительства Орловкой области обнародовала результаты внеплановой проверки, которую проводили сотрудники главного контрольного управления. Они изучали соблюдение целей, порядка и условий предоставления из бюджета Орловской области субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, выделенной бюджету Орловского муниципального округа по соглашению, заключенному еще в 2023 году.

Субсидия предназначалась на строительство Баклановского сельского дома культуры, который стал долгостроем. Основанием для проведения проверки в данном случае послужило письмо департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, поступившее в администрацию губернатора. Проверка показала, что в нарушение одного из пунктов соглашения о выделении субсидии администрация округа не исполнила график выполнения мероприятий по проектированию и строительству объекта.

В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и муниципального контракта авансирование работ в сумме 19,877 миллиона рублей было произведено на 26 рабочих дней позже установленного срока. По результатам проверки в адрес администрации Орловского муниципального округа было направлено представление, а материалами проверки администрация губернатора поделилась с прокуратурой Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее аналогичную проверку провела Контрольно-счетная палата Орловской области. Отчет о ней на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов озвучила начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений КСП Ирина Лисицкая. Она сообщила, что контракт на строительство МБУК «Баклановский сельский Дом культуры» был заключен в марте 2023 года с ООО «Стройкомплект» на сумму 75,5 миллиона рублей и сроком окончания работ до ноября 2024 года.

Однако по состоянию на 25 ноября 2024 года, то есть на момент проведения проверки, объем принятых заказчиком работ составил 25,336 миллиона рублей, или 33,6 процента от общего объема работ по контракту. Объект должны были сдать еще в ноябре минувшего года, однако сроки сдачи были перенесены на весну 2025 года. Также в ходе контрольного мероприятия был выявлен ряд нарушений, касающихся ведения претензионной работы, приемки дополнительных работ, приемки и оплаты работ, не соответствующих проектно-сметной документации, взаимодействия с авторским надзором и строительным контролем, нарушения в части замены производителя оборудования.

«Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения и недостатки проанализированы департаментом культуры Орловской области, приняты к сведению и будут использованы в работе в целях недопущения подобных нарушений в подведомственных учреждениях», – сообщала по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета.

ИА «Орелград»