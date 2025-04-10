Матери погибшего орловца передали награды сына

Роман Астахов погиб на СВО, освобождая Курскую область.

Об этом рассказал мэр Ливен Сергей Трубицин. Астахов является уроженцем этого города.

Известно, что он окончил местный лицей имени Булгакова, затем нёс военную службу в Чечне. На СВО Астахов уехал осенью 2022-го года — в качестве добровольца.

В ходе специальной военной операции Сергей дважды получал ранения. После второго такого случая прямо из госпиталя отправился в Курскую область.

Указом президента России орловец награждён медалью Александра Суворова, а также орденом Мужества (уже посмертно). Теперь обе награды передали его матери, Надежде Черных.

«На таких примерах мы воспитываем молодое поколение ливенцев. Сделаем всё, чтобы имена Романа и других наших земляков, отдавших свои жизни за Россию, никогда не были забыты», – написал Трубицин.

ИА «Орелград»