Матери погибшего орловца передали награды сына

10.4.2025 | 10:48 Новости, СВО

Роман Астахов погиб на СВО, освобождая Курскую область.

Фото: vk.com/sergey_trubitsin

Об этом рассказал мэр Ливен Сергей Трубицин. Астахов является уроженцем этого города.

Известно, что он окончил местный лицей имени Булгакова, затем нёс военную службу в Чечне. На СВО Астахов уехал осенью 2022-го года — в качестве добровольца.

В ходе специальной военной операции Сергей дважды получал ранения. После второго такого случая прямо из госпиталя отправился в Курскую область.

Указом президента России орловец награждён медалью Александра Суворова, а также орденом Мужества (уже посмертно). Теперь обе награды передали его матери, Надежде Черных.

«На таких примерах мы воспитываем молодое поколение ливенцев. Сделаем всё, чтобы имена Романа и других наших земляков, отдавших свои жизни за Россию, никогда не были забыты», – написал Трубицин.

ИА «Орелград»


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