Орловцам предложили выбрать из 338 отделений почты

Они находятся в сельской местности и нуждаются в ремонте.

Голосование проводится на портале государственных услуг. Чтобы принять в нём участие, нужно являться совершеннолетним и проживать в Орловской области.

При этом один пользователь может проголосовать только за одно отделение «Почты России» (и только один раз). Параллельно голосование проводится ещё в 80 регионах, но жители каждого могут поддерживать только местные отделения.

Сбор голосов завершится 24 апреля. По итогам мероприятия организаторы определят, какие отделения нуждаются в ремонте больше всего. Однако при этом будут учитывать не только количество голосов, но и другие факторы. Затем будет разработан конкретный план таких работ (со сроками исполнения до 2030-го года).

Отдать свой голос можно по ссылке.

Также в рамках мероприятия можно отправить письмо в Министерство цифрового развития (Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2) — с просьбой о ремонте конкретного отделения. Такое послание может быть не только индивидуальным, но и коллективным.

ИА «Орелград»