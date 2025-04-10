Почти 20 тысяч орловских ИП упростили себе уплату налогов

Орловский бизнес массово переходит на упрощенную систему налогообложения.

В Орловской области значительно увеличилось количество индивидуальных предпринимателей, которые используют специальные налоговые режимы. Так, по данным Управления ФНС России по региону, 19,7 тысячи предпринимателей, или на 2,6 тысячи больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, используют упрощенную систему налогообложения (УСН).

На 249, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН). В настоящее время патенты на ведение различных видов деятельности приобрели 7,3 тысячи орловских бизнесменов. Также в Орловской области зарегистрировано 43 тысячи самозанятых, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На этот вид налогообложения переходят как простые граждане, так и индивидуальные предприниматели. Немного снизилась популярность единого сельскохозяйственного налога, который сейчас платят 786 предпринимателей, или на 15 меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в Орловской области насчитывается уже 37 налогоплательщиков, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН): четыре организации и 33 индивидуальных предпринимателя. Напомним, что этот новый для региона режим налогообложения введен с 1 января 2025 года. Применять его могут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей в год.

«В рамках режима предусмотрены налоговые ставки: 8 процентов (при выборе объекта налогообложения «доходы») или 20 процентов (при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»), – напоминают в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Повышенные по сравнению с УСН ставки налога обусловлены отсутствием страховых взносов. Налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуального предпринимателя».

При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется, а финансирование производится за счет бюджетных средств из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет. Удобен этот спецрежим еще и тем, что он предусматривает отмену 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность перед Социальным фондом России.

«Чтобы начинающим бизнесменам было проще определиться с режимом налогообложения, разработан специальный калькулятор «Выбор подходящего режима налогообложения», найти который можно на сайте ФНС России в разделе «Все сервисы»», – подсказали в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»