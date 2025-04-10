Право на брошенные дороги отсудили чиновники под Орлом

Так называемые бесхозяйные объекты пополнят муниципальную казну.

Сразу шесть однотипных исков рассмотрел Свердловский районный суд Орловской области. Это были гражданские дела, возбужденные по заявлениям администрации Свердловского района, которая просила о признании права собственности на бесхозяйные объекты недвижимости. В исках фигурировали «сооружения дорожного транспорта», расположенные на территории Богодуховского, Новопетровского и Кошелевского сельских поселений.

В обоснование своих требований администрация Свердловского района указала, что указанные объекты в декабре 2022 года были приняты на учет Управлением Росреестра по Орловской области как бесхозяйные. У потенциальных собственников имелось время на то, чтобы заявить о своих правах на указанные объекты. Однако за прошедшее время никто этого не сделал, собственники данного имущества не установлены, нигде не ведутся официальные споры о праве на эти объекты. Поэтому администрация просила признать право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества – сооружения дорожного транспорта.

Как сообщила пресс-служба Свердловского районного суда, спорные объекты в реестре муниципальной собственности, а также реестре федерального имущества не значатся. Собственника они не имеют, но при этом приняты на учет как бесхозяйные объекты. Учитывая это, суд удовлетворил требований заявителя и признал за муниципальным образованием «Свердловский район» право муниципальной собственности на вышеуказанные сооружения. Ранее глава города Мценска Николай Кочетаев, выступая перед депутатами горсовета, сообщил, что за прошедший год в городе было зарегистрировано право собственности на 101 объект муниципальной казны, в том числе на 26 бесхозяйных объектов.

ИА «Орелград»