Орловчанку крупно оштрафовали за мошенничество с питанием курсантов

10.4.2025 | 16:11 Важное, Криминал, Новости

Орловская компания отвечала за поставки продуктов в Юридический институт МВД.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета России по Орловской области. Ранее упоминалось, что речь идёт о компании ООО «Агропродснаб» и её теперь уже бывшем директоре.

Как установило следствие, с декабря 2021-го по апрель 2022-го компания поставляла в институт пищевую продукцию, которая не соответствовала требованиям, установленным в контракте. При этом на товар предоставлялись поддельные документы.

Таким образом бизнес-вумен похитила около 566 тысяч рублей. Однако обман вскрылся. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Суд назначил экс-директору штраф в размере 400 тысяч рублей. Также известно, что орловчанка возместила ущерб.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования