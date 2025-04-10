Орловчанку крупно оштрафовали за мошенничество с питанием курсантов

Орловская компания отвечала за поставки продуктов в Юридический институт МВД.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета России по Орловской области. Ранее упоминалось, что речь идёт о компании ООО «Агропродснаб» и её теперь уже бывшем директоре.

Как установило следствие, с декабря 2021-го по апрель 2022-го компания поставляла в институт пищевую продукцию, которая не соответствовала требованиям, установленным в контракте. При этом на товар предоставлялись поддельные документы.

Таким образом бизнес-вумен похитила около 566 тысяч рублей. Однако обман вскрылся. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Суд назначил экс-директору штраф в размере 400 тысяч рублей. Также известно, что орловчанка возместила ущерб.

ИА «Орелград»