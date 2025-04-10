Зампрокурора Орловской области переведён в ЛНР

10.4.2025 | 16:20 Закон и порядок, Новости

Сергей Панкратов продолжит службу на Донбассе.

Фото: Прокуратура Орловской области

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. Однако известно, что фотография Панкратова и информация о нём уже удалена с официального сайта областной прокуратуры.

Панкратов является уроженцем нашего региона. Он служит в прокуратуре с 1999-го года. Работал старшим помощником прокурора области (по обеспечению собственной безопасности и физической защиты), с 2017-го получил должность заместителя прокурора Орловщины.

Известно, что орловец был награжён знаком отличия «За безупречную службу».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования