Зампрокурора Орловской области переведён в ЛНР

Сергей Панкратов продолжит службу на Донбассе.

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. Однако известно, что фотография Панкратова и информация о нём уже удалена с официального сайта областной прокуратуры.

Панкратов является уроженцем нашего региона. Он служит в прокуратуре с 1999-го года. Работал старшим помощником прокурора области (по обеспечению собственной безопасности и физической защиты), с 2017-го получил должность заместителя прокурора Орловщины.

Известно, что орловец был награжён знаком отличия «За безупречную службу».

ИА «Орелград»