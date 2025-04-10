АПК «Юность» неправильно применила «Цеппелин»

10.4.2025 | 15:01 Закон и порядок, Новости

Пока что компании объявили предупреждение.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Установлено, что в июне 2024 «Юность» применяла инсектицид «Цепеллин» для обработки сои, а инсектицид «Фасшанс» для обработки подсолнечника и льна. Дело было на сельскохозяйственных угодьях агропромышленной корпорации, расположенных в Должанском районе.

Однако эти препараты не зарегистрированы для обработки данных культур. В связи с этим компании объявили официальное предупреждение.

Также установлено, что похожие нарушения допустил ИП Горностаев В.В. В июне минувшего года в Ливенском районе бизнесмен применял гербицид «Орикс» для обработки ячменя.

Россельхознадзор установил данные факты благодаря системе «Сатурн», которая следит за использованием таких препаратов.

Напомним, накануне стало известно о массовой гибели рыбы в Орловском муниципальном округе. Предварительно чиновники связали это с действиями АПК «Юность».

ИА «Орелград»


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