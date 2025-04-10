В Орле восстановили движение троллейбусов

Оно не работало на участке между «Трилистником» и 1-й Посадской.

Информация о восстановлении движения появилась в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «ВКонтакте».

Пока что троллейбусы в областном центре ходят по следующим схемам:

№1 – санаторий «Лесной» – Красный мост — улица 1-я Посадская – Дворец спорта – стадион имени Ленина,

№5 – санаторий «Лесной» – Госуниверситет (в прямом направлении – через Герценский мост по обычной схеме, в обратном направлении через Октябрьскую улицу, Тургенева, 1-ю Посадскую и Красный мост),

№6 — улица Горького – «Трилистник»,

№4 — больница имени Семашко – «Трилистник».

ИА «Орелград»