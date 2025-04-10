В Орле восстановили движение троллейбусов

10.4.2025 | 14:10 Новости, Транспорт

Оно не работало на участке между «Трилистником» и 1-й Посадской.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Информация о восстановлении движения появилась в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «ВКонтакте».

Пока что троллейбусы в областном центре ходят по следующим схемам:

  • №1 – санаторий «Лесной» – Красный мост — улица 1-я Посадская – Дворец спорта – стадион имени Ленина,
  • №5 – санаторий «Лесной» – Госуниверситет (в прямом направлении – через Герценский мост по обычной схеме, в обратном направлении через Октябрьскую улицу, Тургенева, 1-ю Посадскую и Красный мост),
  • №6 — улица Горького – «Трилистник»,
  • №4 — больница имени Семашко – «Трилистник».

ИА «Орелград»


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