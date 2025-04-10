Памятка против травли в школах появится на Орловщине

Разработало ее Минпросвещения России.

Жителям Орловской области станет доступна разработанная Министерством просвещения РФ методическая памятка для обучающихся, родителей и педагогов по вопросам противодействия противоправному поведению в образовательной среде. Речь идет в том числе и о травле в школах. Памятку министерство разработало совместно с Саратовской государственной юридической академией и Центром защиты прав и интересов детей.

По информации департамента образования Орловской области, памятка разъясняет механизмы правовой защиты детей и педагогических работников, а также меры ответственности для участников такой ситуации. Кроме того, в ней перечислены виды противоправного поведения, которые отражают проявления травли, и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.

Данные материалы получит не только Орловская область, но и все остальные регионы России. Министерство направляет их для использования в работе школ, колледжей и организаций дополнительного образования. Сообщается, что в регионе будут организованы тематические образовательные, просветительские и консультационные мероприятия. Кроме того, участники нетривиальных ситуаций могут обратиться за помощью к специалистам, в том числе на круглосуточную бесплатную горячую линию кризисной психологической помощи Минпросвещения России по телефону: +8 (800) 600-31-14.

Ранее детский омбудсмен Константин Домогатский отмечал, что в аппарат уполномоченного поступают жалобы на действия участников образовательного процесса. Их относительно немного, и в регионе не фиксируется значительный рот количества таких жалоб, но в каждом конкретном случае приходится разбираться индивидуально. Правозащитник также отмечает, что прокуратура Орловской области особое внимание при проведении надзорных мероприятий уделяет эффективности работы школьных психологов.

В прошлом году в данной сфере были выявлены многочисленные нарушения закона. Среди них детский омбудсмен перечисляет факты длительного непринятия мер к заполнению вакансий должностей школьных психологов, бездействия руководства школ по возложению обязанностей школьных психологов на период их временной нетрудоспособности, неэффективной работы в школах по выявлению учащихся с отклоняющимся поведением, отсутствия психолого-педагогической работы с трудовыми коллективами образовательных учреждений, непринятия мер по изучению психологического климата в отдельных классах и трудовых коллективах, а также невыполнение плана профилактических и диагностических мероприятий. Кстати, по требованию прокуратуры области школьные психологи отчитываются о результатах проводимой работы на заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ИА «Орелград»