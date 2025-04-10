Участники СВО получили приоритетное право на соцконтракты

Изменения в условия оформления соцконтрактов внесли областные власти.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области своим приказом обновил условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта. В частности, приоритетное право на заключение соцконтракта получили участники специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и члены их семей. Ранее в приоритетном порядке социальный контракт было разрешено заключать с многодетными семьями.

Напомним, что социальный контракт заключается семьей или одиноко проживающим гражданином с центром соцзащиты населения. В его рамках государство, а финансирование ведется по линии нацпроекта, предоставляет семье или гражданину денежную либо или натуральную помощь на безвозмездной основе. Взамен обладатель соцконтракта должен дать обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе. Многие орловцы, например, на средства соцконтракта открывают свое дело.

Согласно внесенным изменениям, к социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, предусматривающая мероприятия: по поиску работы; по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; по ведению личного подсобного хозяйства; по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Тем же приказом упомянутый выше департамент расширил перечень оснований для отказа в оформлении социального контракта. И такое теперь возможно, например, в случае отказа самого заявителя, семьи или гражданина, от изменения основного мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации.

Кроме того, в оказании соцподдержки чиновники теперь вправе отказать в случае неполучения заявителем сертификата или иного документа, подтверждающего успешное прохождение обучения для развития предпринимательских компетенций; в случае его отказа от прохождения тестирования для определения уровня предпринимательских компетенций; в случае получения заявителем от органов занятости единовременной финансовой помощи на содействие началу осуществления предпринимательской деятельности – такие выплаты получают безработные граждане. Откажут чиновник и в том случае, если заявление на соцконтракт подал человек, признанный судом недееспособным.

По информации пресс-службы губернатора, на основании соцконтракта осуществляются следующие денежные выплаты: по поиску работы (выплата в течение 1 месяца – величины прожиточного минимума и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства); по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в размере не более 350 тысяч рублей; по ведению личного подсобного хозяйства в размере не более 200 тысяч рублей; на преодоление трудной жизненной ситуации (сроком не более 6 месяцев) в размере величины прожиточного минимума на период действия социального контракта.

ИА «Орелград»