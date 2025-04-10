В Орловской области начали готовить кладбища к Пасхе

Праздник отметят через неделю.

Об уборке кладбищ говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Губернатор Андрей Клычков, проводивший совещание, напомнил, что кладбище является особым местом, поэтому соблюдать здесь чистоту и порядок особенно важно. При этом посетителей не должны волновать проблемы глав муниципалитетов.

О ситуации доложили главы крупнейших населённых пунктов области. В частности, в Орле предстоит сделать уборку на восьми кладбищах — на общей площади 183,2 гектара.

В этом году православная Пасха отмечается 20 апреля. При этом дата праздника будет верна и для католиков, а также для многих протестантов.

Впрочем, нельзя сказать, что такой случай является особенно редким. В частности, в новом столетии даты православной и католической Пасх совпадали в 2001, 2004, 2007, 2010, 2014 и 2017 годах.

ИА «Орелград»