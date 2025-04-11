Назначен новый заместитель прокурора Орловской области

Ранее он работал на аналогичной должности в Луганской Народной Республике.

Должность занял Алексей Вахрушев. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте орловской прокуратуры.

Приказ о назначении утвердил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Известно, что Алексей Вахрушев родился в 1981 году. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию (по специальности «юриспруденция»).

С 2005 года служил в органах прокуратуры Челябинской области. Здесь прошёл путь от помощника прокурора города Снежинска до прокурора Тракторозаводского района города Челябинска.

С 2022-го года служил в ЛНР в качестве заместителя прокурора республики.

Напомним, что Сергей Панкратов, ранее занимавший нынешнюю должность Вахрушева, наоборот, переведён из Орловской области в Луганскую Народную Республику.

ИА «Орелград»