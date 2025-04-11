На Орловщине зафиксирован первый в году случай боррелизоза

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Известно, что заболел взрослый человек.

Всего в этом году в медицинские организации Орловской области по поводу нападений клещей обратились уже 46 человек. 23 пострадавших являются несовершеннолетними.

Ранее стало известно, что в регионе от клещей обработают 500 гектаров — в основном, в местах отдыха граждан. Как рассказали в управлении, пока что акарицидная обработка проведена лишь на площади в 11 гектаров.

Накануне по той же причине орловцев попросили временно воздержаться от посещения городского и детского парков областного центра.

ИА «Орелград»