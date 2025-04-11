В Орле определили места уборки мусора на субботнике

11.4.2025 | 16:30 Новости, Общество

Мероприятие пройдёт завтра.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Список опубликовал мэр Юрий Парахин.

Итак, в Советском районе в план уборки включены

  • улица 7 Ноября (от детской больницы до подвесного моста детского парка);
  • Наугорское шоссе (от Скворцова до нового кладбища (обе стороны));
  • улица Пожарная, 50 (от перекрёстка с 8 Марта в сторону гаражного кооператива);
  • бульвар генерала Мартынова с заходом на пустырь перед школой №50;
  • улица Игнатова с заходом в яблоневый сад на Цветаева;
  • улица Лескова от стадиона Ленина до Игнатова;
  • улица Генерала Родина от Наугорского шоссе до Весёлой;
  • улица Генерала Родина от Весёлой до Мостовой с заходом в зеленую зону у ресторана “Царёв Брод”;
  • улица Цветаева от Наугорского шоссе до ворот Академии ФСО;
  • улица Приборостроительная от Горького до переулка Ипподромного с заходом в сквер Чугунова;
  • территория от Тургеневского моста до сквера “Дворянское гнездо”.

В Заводском районе –

  • территория, прилегающая к дороге, ведущей к СНТ “Песчаный берег”;
  • от Тургеневского до Колхозного моста;
  • газоны и обочины по Авиационной от Карачевского шоссе до Спивака;
  • газоны и обочины от “Ледовой арены” до школы №51;
  • газоны и обочины по Спивака от Карачевского шоссе до Авиационной;
  • территория, прилегающая к лесопосадке парка «Ботаника»;
  • территория, прилегающая к лесопосадке по Кромскому шоссе (по нечётной стороне), от Высоковольтной;
  • территория, прилегающая к Высоковольтной, от Кромского шоссе;
  • территория, прилегающая к Карачевскому шоссе вдоль посадки и СНТ, от заправки “Газпром”;
  • улицы Солнцевская и Черепичная.

В Железнодорожном районе –

  • Залегощенское шоссе от кольца Ливенской до пересечения с Новосильским шоссе;
  • парковка лесопарка “Андриабуж”;
  • набережная от завода “Текмаш” до Энергетиков;
  • улица Льва Толстого;
  • улица Гагарина;
  • улица Раздольная от путепровода до реки Ока.

В Северном районе –

  • Щекотихинский лес от Кузнецова до Блынского;
  • улица Северная (зелёная зона от Раздольной до границы с Орловским МО);
  • улица Раздольная от технологического техникума до разворотного кольца СПЗ;
  • зеленая зона между Михалицына, 1, и гипермаркетом “Линия”;
  • пригородная зона Медведевского леса;
  • Прокуровская роща;
  • парк “Овсянниковская поляна”.

Напомним, городская весенняя генеральная уборка начнётся в 9 часов.

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ИА «Орелград»


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