В Орле определили места уборки мусора на субботнике

Мероприятие пройдёт завтра.
Список опубликовал мэр Юрий Парахин.
Итак, в Советском районе в план уборки включены
- улица 7 Ноября (от детской больницы до подвесного моста детского парка);
- Наугорское шоссе (от Скворцова до нового кладбища (обе стороны));
- улица Пожарная, 50 (от перекрёстка с 8 Марта в сторону гаражного кооператива);
- бульвар генерала Мартынова с заходом на пустырь перед школой №50;
- улица Игнатова с заходом в яблоневый сад на Цветаева;
- улица Лескова от стадиона Ленина до Игнатова;
- улица Генерала Родина от Наугорского шоссе до Весёлой;
- улица Генерала Родина от Весёлой до Мостовой с заходом в зеленую зону у ресторана “Царёв Брод”;
- улица Цветаева от Наугорского шоссе до ворот Академии ФСО;
- улица Приборостроительная от Горького до переулка Ипподромного с заходом в сквер Чугунова;
- территория от Тургеневского моста до сквера “Дворянское гнездо”.
В Заводском районе –
- территория, прилегающая к дороге, ведущей к СНТ “Песчаный берег”;
- от Тургеневского до Колхозного моста;
- газоны и обочины по Авиационной от Карачевского шоссе до Спивака;
- газоны и обочины от “Ледовой арены” до школы №51;
- газоны и обочины по Спивака от Карачевского шоссе до Авиационной;
- территория, прилегающая к лесопосадке парка «Ботаника»;
- территория, прилегающая к лесопосадке по Кромскому шоссе (по нечётной стороне), от Высоковольтной;
- территория, прилегающая к Высоковольтной, от Кромского шоссе;
- территория, прилегающая к Карачевскому шоссе вдоль посадки и СНТ, от заправки “Газпром”;
- улицы Солнцевская и Черепичная.
В Железнодорожном районе –
- Залегощенское шоссе от кольца Ливенской до пересечения с Новосильским шоссе;
- парковка лесопарка “Андриабуж”;
- набережная от завода “Текмаш” до Энергетиков;
- улица Льва Толстого;
- улица Гагарина;
- улица Раздольная от путепровода до реки Ока.
В Северном районе –
- Щекотихинский лес от Кузнецова до Блынского;
- улица Северная (зелёная зона от Раздольной до границы с Орловским МО);
- улица Раздольная от технологического техникума до разворотного кольца СПЗ;
- зеленая зона между Михалицына, 1, и гипермаркетом “Линия”;
- пригородная зона Медведевского леса;
- Прокуровская роща;
- парк “Овсянниковская поляна”.
Напомним, городская весенняя генеральная уборка начнётся в 9 часов.
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ИА «Орелград»