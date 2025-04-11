СМИ сообщили о задержании главы орловского отделения «Россельхозбанка»

Им руководит Михаил Шихман.

О задержании сообщил портал «Орёлтаймс», ссылаясь на собственные источники. Утверждается, что Шихмана задержали накануне, 10 апреля.

«В самом отделении банка о том, где находится их руководитель, не знают. Но сегодня Шихман на рабочем месте не появлялся», – пишет издание.

Другие подробности (в том числе, причины возможного задержания) пока остаются неизвестными.

Михаил Шихман стал директором регионального филиала АО «Россельхозбанк» в 2012-м году. Ранее он руководил орловским подразделением «Райффайзенбанка», ещё раньше — в банке «Авангард» и во Всероссийском банке реконструкции и развития.

ИА «Орелград»