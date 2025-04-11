Около 60 тысяч орловских семей получили маткапитал

Многие из них пустили сертификаты на улучшение жилищных условий.

Отделение Социального фонда России по Орловской области сообщило, что за время действия программы материнского (семейного) капитала, а стартовала она в 2007 году, более 63 тысяч орловских семей стали владельцами сертификата. Рамки программы постоянно расширяются. Расходовать средства маткапитала можно по разным направлениям. Например, по данным СФР, 2948 орловских семей пустили средства на улучшение жилищных условий.

«С 1 января 2025 года при направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение или строительство жилого дома необходимо оформление заключения о соответствии жилого помещения и пригодности для проживания, – уточнили в Фонде. – Оценка и обследование в целях признания его пригодным (непригодным) для проживания осуществляется межведомственной комиссией».

Срок действия выданного заключения составляет 1 год со дня его оформления. Получив заключение, владелец сертификата может обратиться с заявлением в Отделение СФР по Орловской области. Улучшение жилищных условий у орловских родителей – одно из востребованных направлений использования материнского капитала, подчеркнули в Фонде. С 2024 года по настоящее время средства по этому направлению использовали около 3 тысяч владельцев сертификатов. На эти цели Отделение СФР по Орловской области перечислило более 1,7 миллиарда рублей.

В 2024 году в Орловской области средствами материнского семейного капитала в целом распорядились 5642 семей, в том числе 901 семья пустила их на получение образования детьми, 41 – на накопительную пенсию, 1721 – на ежемесячную выплату, 485 – на единовременную выплату. Отделение СФР по Орловской области перечислило средств маткапитала на общую сумму 1,85 миллиарда рублей, большая часть которых пошла на улучшение жилищных условий орловских семей.

На получение образования детьми было перечислено 87,05 миллиона рублей, на ежемесячную выплату – 225,66 миллиона рублей, на единовременную выплату – 1,95 миллиона рублей.

На формирование накопительной пенсии в 2024 году орловцы направили средства материнского капитала в общей сумме 4,78 миллиона рублей. Средства материнского капитала можно направить и на другие цели, например, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. «Программе материнского семейного капитала в этом году исполнилось 18 лет, добавили в Фонде. – Последние 5 лет Отделение Социального фонда выдает сертификат на материнский капитал проактивно, без дополнительных заявлений».

ИА «Орелград»