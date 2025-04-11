Во Мценске потратили на программы около 1,2 миллиарда рублей

11.4.2025 | 9:00 ЖКХ, Новости, Экономика

На реализацию муниципальных программ ушло почти 90 процентов бюджета.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Администрация города Мценска представила отчет о реализации муниципальных программ за 2024 год. Согласно ему, в прошлом году в райцентре реализовывалось 19 муниципальных программ. Расходы на них в общем объеме расходов бюджета города Мценска составили 87,6 процента. На реализацию программных мероприятий было предусмотрено 1,255 миллиарда рублей, что на 133,4 миллиона рублей больше уровня 2023 года. То есть на программы потратили на 11,9 процента больше денег, чем годом ранее.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес заняли средства областного и федерального бюджета – 64,7 процента. Доля средств бюджета города Мценска составила 34,6 процента, еще 0,7 процента средств было привлечено из внебюджетных источников. Динамика общих объемов расходов на реализацию муниципальных программ за последние три года характеризуется приростом бюджетных ассигнований в среднем на 8 процентов в год, отметили в мэрии.

По итогам оценки реализации 19 муниципальных программ за 2024 год эффективность 12 программ признана высокой (в 2023 году – 9), эффективность шести программ признана приемлемой, эффективность одной программы признана средней. Например, на программу «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» в 2024 году было запланировано 26,753 миллиона бюджетных рублей, и они освоены в полном объеме.

«В 2024 году в рамках программы производилось озеленение улиц города, содержание общественных территорий, мест захоронения, мероприятия по отлову безнадзорных животных, газоснабжение мемориала «Вечный огонь», – следует из отчета. – Все целевые показатели программы выполнены на 100 процентов».

На реализацию программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Мценска» власти в 2024 году потратили 1,966 миллиона рублей, причем все средства поступи из бюджета города. На эти деньги было закуплено три контейнера для раздельного накопления ТКО и обеспечено содержание территорий площадок накопления твердых коммунальных отходов. Все целевые показатели данной программы также выполнены на 100 процентов.

ИА «Орелград»


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