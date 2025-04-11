Ярмарки цветов организуют по всему Орлу

При этом за торговлю вне ярмарочных мест будут штрафовать.

Управление экономического развития администрации города Орла сообщило об организации в областном центре в период с 11 по 27 апреля 2025 года работы специализированной тематической сезонной «Апрельской ярмарки». Торговые площадки будут расположены по 22 адресам во всех районах города, включая территорию перед Крестительским и Лужковским кладбищами. Ярмарка будет проводиться по пятницам, субботам и воскресеньям с 9.00 до 18.00 часов.

Ее участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», то есть самозанятые. Размещение участников ярмарки предусмотрено в соответствии с утвержденными схемами ярмарочных площадок на платной основе.

Как следует из информации мэрии, размер платы установлен с учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ, связанных с организацией работы ярмарки. Он составляет: 1200 рублей за один день размещения нестационарного торгового объекта – торговой палатки, прилавка и других специальных легковозводимых сборно-разборных конструкций площадью до 4 квадратных метров; 3000 рублей за один день размещения нестационарного торгового объекта – передвижного средства развозной и разносной торговли, то есть автомобиля.

Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров также утвержден городскими властями: искусственные и живые цветы, декоративные растения. Продажа товаров и оказание услуг возможны только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все реализуемые товары и оказываемые услуги должны отвечать требованиям, подтверждающим их качество и безопасность.

Власти также предупреждают: в случае отказа от уплаты денег за размещение нестационарного торгового объекта на ярмарочных площадках или размещения нестационарного торгового объекта вне ярмарочных площадок в отношении нарушителей будут применены меры, предусмотренные Законом Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». Штраф для физических лиц составит от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

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ИА «Орелград»