Орловцев позвали на Пасху в дом Андреева

Праздник Пасхи в доме-музее будет отмечаться целую неделю.

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева анонсировал проведение в период с 21 по 27 апреля в Доме Леонида Андреева Пасхи, одного из самых любимых праздников известного писателя, именовавшего себя «буйным орловцем». В музее обращают внимание на то, что Леонид Андреев во многих своих произведениях описывал и пасхальные традиции, и народные гуляния, проходивших на Пасху на Пушкарных улицах. В теплые весенние дни здесь играли гармоники, водили хороводы, устраивались различные представления.

«Сотрудники музея подготовили для орловских школьников необычную встречу с героями пасхального рассказа Леонида Андреева «Баргамот и Гараська», – сообщили в музее. – Ребята узнают, как отмечали великий праздник в семье Андреевых, какие приметы и обычаи, связанные с этим днем, существовали в дореволюционной России. Выставка декоративных пасхальных яиц наглядно продемонстрирует разнообразие способов производства и украшения этих традиционных символов праздника. На празднике для каждого найдется занятие по душе: старинные игры, конкурсы, хороводы и забавы».

Тем временем Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина уже запустила выставку литературы «Праздник праздников, Пасха», которая посвящена Светлому Христову Воскресению. Напомним, что в этом году Пасха выпадает на 20 апреля. Этот праздник считается одним из главных в христианстве, он символизирует воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью. Пасха завершает Великий пост и является началом Пасхальной недели, а этому предшествует торжественная служба в храмах.

«Посетители выставки могут познакомиться с литературными произведениями, отражающими пасхальную тематику, увидеть репродукции картин известных художников, посвященных этому празднику, и прочитать статьи из периодических изданий об истории и традициях празднования Светлой Пасхи», – отметили в «Бунинке», добавив, что выставка будет работать по 29 апреля.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»