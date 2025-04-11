Орловских энергетиков предостерегли от украинской вербовки

Сотрудники энергокомпании стали слушателями профилактической лекции.

Как рассказали в пресс-службе компании «Орловский энергосбыт», представитель Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области выступил перед сотрудниками с лекцией, посвященной профилактике терроризма, экстремизма и неонацизма. Целью мероприятия было укрепление бдительности коллектива. Лектор осветил ключевые аспекты защиты от деструктивных проявлений в рабочей и молодежной среде, наиболее уязвимой для влияния радикальных идей.

Задача такой беседы понятна – объекты энергетики относятся к критической, социально и жизненно важной инфраструктуре. Поэтому они нередко становятся целью для атак со стороны украинских спецслужб. Последние атакуют объекты энергетики не только при помощи дронов и ракет. Известны случаи вербовки украинскими спецслужбами российских граждан для совершения терактов. Об этом тоже говорилось в ходе прошедшей встречи.

«Освещались вопросы и факты вербовки спецслужбами Украины на территории региона, профилактика и противодействие данным угрозам, – уточнили в пресс-службе энергокомпании. – Особое внимание было уделено правилам безопасного поведения в сети Интернет, где молодые люди нередко становятся жертвами манипуляций и вербовки. Лектор подробно осветил виды ответственности за участие в несанкционированных акциях и распространение информации, нарушающей законодательство».

В компании добавили, что «в свете текущих реалий подобные мероприятия приобретают особую значимость, способствуя формированию бдительного и сплоченного общества, готового противостоять угрозам и вызовам современности». Они служат напоминанием о необходимости сохранения критического мышления и гражданской ответственности в условиях информационного давления и попыток дестабилизации.

Тем временем следователь следственного отдела по Советскому району города Орла Сергей Сапелкин принял участие в молодежной акции «Это должен знать каждый». Она прошла в стенах Орловского технологического техникума. Представитель следственного управления рассказал студентам о практике расследования преступлений террористической и экстремистской направленности.

«Представитель ведомства раскрыл основные понятия и суть негативных явлений современного общества, связанных с нетерпимостью распространения экстремизма и терроризма в молодежной среде, а также привел примеры из следственной практики, – сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области. – Отдельное внимание сотрудник следственного управления уделил мерам ответственности за совершение данной категории преступлений, а также о способах противодействия вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность».

ИА «Орелград»