Покос травы обойдется бюджету Орла в 24 миллиона рублей

Очень привлекательный тендер объявлен в областной столице.

Администрация города Орла выступила в качестве организатора тендера на оказание услуг по скашиванию травы на газонах, в рамках благоустройства и санитарного содержания муниципального образования. Контракт с подрядчиком в роли заказчика подпишет муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 24 миллиона рублей, средства должны поступить из бюджета города.

По условиям контракта, косить траву подрядчик должен будет в период с 1 мая по 28 ноября 2025 года. При этом срок действия контракта установлен с даты его заключения и по 22 января 2026 года. К подрядчику установлен ряд требований. Косить траву, когда вздумается, ему не позволят. Услуги по скашиванию травы на газонах оказываются только по заявкам заказчика, то есть «Спецавтобазы», в течение четырех календарных дней, независимо от погодных условий. В заявке заказчик должен четко указать место и объем услуг в пределах максимального значения цены контракта. Разовый объем заявки установлен в размере не менее 100 000 и не более 250 000 квадратных метров.

«Непосредственно перед покосом травы следует произвести осмотр территории и убрать находящиеся на нем посторонние предметы (камни, проволока и пр.), – говорится в требованиях к подрядчику. – Скосить траву (травостой) с газона с оставлением стерни высотой до 5 см. Высота стерни должна быть скошена равномерно без видимых перепадов. Выполняющий покос травы обязан следить за тем, чтобы в радиусе 15 метров от механизированных средств во время услуг не находились животные, люди и проезжающий транспорт».

Согласно инструкции, начинать покос следует таким образом, чтобы исключить засорение парковых дорог, тротуаров и проезжей части улиц и т.д. скошенной травой. При попадании скошенной травы на территории с твердым покрытием, например, на асфальт или плитку, подрядчик обязан ее убрать в тот же день. При покосе травы вдоль проезжих частей улиц необходимо работы необходимо производить так, чтобы выброс мелких камней и гравия происходил вдоль дороги.

«При оказании услуг полностью исключить повреждения существующих зеленых насаждений, – говорится в конкурсной документации. – Особенно внимательно обкашиваются деревья в группах, отдельно стоящие деревья, куртины культурных кустарников (абсолютно недопустимо повреждение коры растений леской триммера, режущими частями косилок), инженерные коммуникации. В случае неисполнения указанного требования (нанесения повреждения), исполнитель восстанавливает поврежденные места и объекты за свой счет течение трех дней с момента причинения ущерба».

При оказании услуг не допускается: попадание и складирование скошенной травы на прилегающую территорию, тротуары, бордюрные камни, дороги и другие территории; сбрасывание скошенной травы и иных отходов в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы, на проезжую часть и тротуары при покосе и уборке объектов; сжигание мусора, листвы, иных отходов; вывоз скошенной травы в несанкционированные места.

ИА «Орелград»