Орловщина передаст на СВО большой груз к 9 мая

11.4.2025 | 10:50 Новости, СВО

Сейчас сбор ведётся по всем муниципальным образованиям.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Заявление прозвучало на встрече с бойцом добровольческого формирования Министерства обороны России Михаилом Лисовым и волонтёром Ильёй Морозовым. Она состоялась в областной администрации.

«К 9 мая мы планируем передать большой груз в зону СВО, сбор которого был организован по всем районам и организациям», – указал губернатор.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с поддержкой специальной военной операции и её участников. Также Лисов и Морозов передали Клычкову тепловизионный прицел (на 1180 метров) и квадрокоптер. Эта дорогостоящая техника также войдёт в состав посылки, которую формируют к Дню Победы.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»


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