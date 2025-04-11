У орловцев резко вырос интерес к белорусской сельхозпродукции

Орловский Россельхознадзор фиксирует рост объёмов ввоза таких грузов.

Об этом рассказали в региональном управлении ведомства. В первом квартале текущего года из Белоруссии в Орловскую область поступило 434 тонны «подкарантинных грузов».

В частности, из республики в наш регион ввезли 279 тонн продуктов переработки зерна (ржаной муки), 155 тонн различных семян, 13 тысяч саженцев туи и 3,9 тысячи кубометров пиломатериалов.

При этом за весь 2024-й год из Белоруссии на Орловщину поступило 572 тонны растительной продукции (различных ягод, а также картофеля), 30,6 тысячи различных саженцев и 13,7 тысячи кубометров пиломатериалов. Так что резкий рост оборотов торговли является очевидным.

«Вся продукция соответствовала фитосанитарным требованиям России», – отметили в ведомстве. После проверок её передали на сельскохозяйственные рынки, предприяттия, а также частным лицам.

Напомним, что несколько дней назад орловский губернатор встретился с белорусской делегацией.

ИА «Орелград»