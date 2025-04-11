В пользу орловского инвалида взыщут 126 тысяч

Эту сумму мужчина был вынужден истратить на «бесплатные» лекарства.

Защитить его права помогла прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, орловец сам обратился с жалобой. Проверку проводила Новосильская межрайонная прокуратура.

Информация подтвердилась. Ведомство установило, что мужчина действительно имеет инвалидность и право на получение бесплатных лекарств, но на деле вынужден приобретать их самостоятельно.

После этого прокуратура подала иск в суд. Ответчиком выступал Департамент здравоохранения Орловской области.

Вопрос рассматривался Советским районным судом города Орла. В итоге требования прокурора оказались полностью удовлетворены.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»