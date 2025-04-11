ПОБЕДА: отличное качество, низкие цены

Известная торговая сеть открыла магазин в городе Орел

Восьмой в Орловской области и четвертый в Орле магазин ПОБЕДА начал работу 11 апреля по адресу: ул. Розы Люксембург, 4. Торжественное открытие пройдет в эту субботу.

Вот уже 10 лет ПОБЕДА радует покупателей низкими ценами. Формат таких магазинов-дискаунтеров давно полюбился бережливым людям. Здесь есть все необходимое для вкусного и разнообразного меню: от фруктов и овощей до мясной и рыбной продукции, а также товары для дома и дачи, игрушки, бытовая химия и даже одежда.

Магазин работает по принципу продсклада: товары расположены в торговом зале на паллетах и стеллажах в заводских упаковках, что позволяет использовать всю площадь торговой точки, не переплачивая за выкладку и дополнительные помещения. Компания сотрудничает с местными и федеральными производителями напрямую, не тратя время и деньги на посредников. Торговая сеть ПОБЕДА рационально подходит к собственным тратам, чтобы обеспечить низкие цены для покупателей.

При этом компания не экономит на качестве. В дискаунтере есть товары, производство которых строго контролируется торговой сетью: от изготовления, упаковки и транспортировки до прилавка. К ним относятся: мясные изделия «Совнарком», консервация «Большая Грядка», молочные изделия «Снежино», сыры «Gustoso», печенье и вафли «Сладкие вечера». Собственные торговые марки компании заслужили любовь покупателей и награды на всероссийских дегустационных конкурсах, таких как «Наша марка», «Продэкспо», «ГЕММА» и т.п.

Приглашаем всех на праздник 12 апреля в 11:00 по адресу: г. Орел, ул. Розы Люксембург, 4, ТЦ Континент Детства.

Слоган магазина: «Вместо непонятных акций – стабильно низкие цены!», приходите и убедитесь сами. ПОБЕДА работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

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