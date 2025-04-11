Под Орлом будут бесплатно раздавать одежду

11.4.2025 | 13:40 Новости, Общество

Благотворительная акция пройдёт в посёлке Знаменка.

Фото: Орловская митрополия

Её проведёт местный православный храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость». Он находится на улице Советской в доме №99.

Акция состоится 12 и 13 апреля, на этих выходных. Она приурочена к празднику Вербного Воскресенья.

Нуждающимся предоставят комплекты новой одежды для взрослых и детей — от профильной сети магазинов. Получить её смогут представители малоимущих семей, сироты, а также несовершеннолетние инвалиды.

Чтобы получить одежду, нужно пройти предварительную запись в свечной лавке храма. Она работает практически весь день, с раннего утра. Предварительная запись необходима для того, чтобы уделить максимальное внимание каждому конкретному случаю и подобрать нужные вещи в индивидуальном порядке.

При обращении необходимо иметь при себе документы, подтверждающие соответствующий статус.

ИА «Орелград»


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