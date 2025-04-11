В орловской прокуратуре произошли новые назначения

11.4.2025 | 14:40 Закон и порядок, Новости

Сменился природоохранный прокурор области.

Фото: Прокуратура Орловской области

Ирину Булгакову сменила Марина Тапехина. Она родилась в 1978-м году. Служит в органах прокуратуры с 2007-го года. Ранее занимала должности заместителя Орловского природоохранного межрайонного прокурора, заместителя прокурора Орловского района, прокурора Глазуновского района.

Кроме того, новым прокурором Орловского района назначен Сергей Блинов. Он родился в 1981-м. Страж службы в органах прокуратуры — около 20 лет. Блинов являлся прокурором Северного района Орла, старшим помощником прокурора области (по правовому обеспечению и взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами власти области и органами местного самоуправления), прокурором Малоархангельского района.

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил вновь назначенных работников коллективам.

Ранее стало известно о назначении нового заместителя Тимошина, причём переведённого из Луганской Народной Республики.

ИА «Орелград»


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