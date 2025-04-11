В Курске рассмотрели дело о попытке хищения акций «Гринн»

Бывший орловский предприниматель Ильяс Чадаев получил реальный срок.

Дело возбуждалось по статье «покушение на мошенничество». Его рассматривал Ленинский суд Курска.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, факт преступления был установлен. Чадаев совершил его в 2021-м году, действуя вместе с уже осуждённым Михаилом Паршиковым и другими, неустановленными подельниками.

Группа пыталась похитить акции корпорации «Гринн» общей стоимостью около 313 миллионов рублей. Бумаги принадлежали ООО «Паб» и ООО «Ласточка». Чадаев заключил договоры отчуждения акций, а Паршиков выступил в качестве представителя. Однако передача ценных бумаг не была зарегистрирована по обстоятельствам, которые не зависели от мошенников.

В итоге суд дал Чадаеву три года колонии общего режима. Ранее такой же срок получил Паршиков.

Согласно открытым источникам, на данный момент «Гринн» управляет сетью из 27 гипермаркетов «Линия» в 10 регионах ЦФО (включая нашу область). С 2023-го года корпорация зарегистрирована в Брянске, хотя ранее формально являлась именно орловской (а ещё ранее курской).

ИА «Орелград»