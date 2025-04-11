Подозреваемому в коррупции чиновнику помогло отсутствие паспорта

Потенциальный коррупционер будет ждать суда под домашним арестом.

Дмитровский районный суд объяснил, почему фигуранта уголовного дела о получении взятки поместили под домашний арест. Речь идет о начальнике отдела сельского хозяйства и продовольствия районной администрации. Напомним, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки с вымогательством).

«Предварительно установлено, что в период с августа по ноябрь 2024 года подозреваемый лично получил от генерального директора одной из организаций города Орла взятку в размере 30 тысяч рублей за незаконные действия по непринятию мер к расторжению договоров аренды земельных участков на льготных условиях», – сообщила по этому поводу пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Затем старший следователь Кромского межрайонного следственного отдела СУ СК обратился в Дмитровский районный суд с ходатайством об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь пояснил, что чиновник обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. О его совершении он не сообщил правоохранительным органам, в связи с чем, находясь на свободе, по мнению органов предварительного расследования, он может оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний. Кроме того, по мнению следователя, чиновник может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от следствия и суда.

Однако Дмитровский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщила пресс-служба суда, отказ продиктован тем, что обвиняемый имеет постоянную регистрацию на территории города Дмитровска, а другого места жительства на территории Российской Федерации не имеет, как не имеет и заграничного паспорта. Суд учел то, что чиновник состоит в браке, имеет прочные социальные связи, официально трудоустроен, по месту работы и месту жительства охарактеризован с положительной стороны.

Кроме того, он является ветераном труда, награжден почетными грамотами, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, в отношении него мера пресечения ранее не избиралась, в розыск он не объявлялся, к уголовной ответственности не привлекался. «При этом суд учел, что в настоящее время следствие находится на первоначальном этапе сбора и закрепления доказательств, что существенно увеличивает риск вмешательства обвиняемого в ход уголовного судопроизводства в случае нахождения его на свободе. Поэтому суд посчитал необходимым применить к обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста», – подытожила пресс-служба Дмитровского районного суда.

ИА «Орелград»