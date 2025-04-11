«Щелково» и «Бетагран» сразились с мошенниками за деловую репутацию

Орловский районный суд рассмотрел дело о возмещении вреда в размере 150 млн рублей.

Иск ООО НПО «Бетагран Семена» и АО «Щелково Агрохим» подали к Магамеду Чаадаеву, Леониду Шуруеву и Сергею Трубчанинову. Мужчины осуждены за мошенничество.

На момент совершения преступления Магамед Чадаев занимал должность генерального директора ООО ОПХ «Орловское», Сергей Трубчанинов – должность главного инженера. Леонид Шуруев являлся бывшим подрядчиком и должен был оформить на себя права собственности и долгосрочной аренды имущественного комплекса после совершения юридически значимых действий по отчуждению прав. Путем обмана, с использованием фиктивных документов, злоумышленники незаконно приобрели право на объекты недвижимости, ряд из которых прошел реконструкцию и переустройство на денежные средства в размере более 273,29 млн рублей, принадлежащие АО «Щелково Агрохим»; право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2 086 гектар, находящегося в государственной собственности, причинив ООО ОПХ «Орловское» материальный ущерб на сумму 56,4 млн рублей.

Каждый из группы по решению суда получил от 4 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Имущественный ущерб был возмещен потерпевшим путем защиты своих интересов в рамках арбитражного судопроизводства. Также за компаниями признано право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения причинённого преступлением репутационного вреда.

Компании заявили, что прежде чем осуждённые совершили противоправные деяния и прочие действия, АО «Щелково Агрохим» и ООО НПО «Бетагран Семена» обладали безупречной репутацией, сложившейся за долгие годы, поскольку за весь период деятельности не было зафиксировано ни одного информационного повода, который мог бы негативно повлиять на их деловую репутацию. В ходе разбирательств по мошенничеству …

«В обществе сложилось впечатление, что потерпевшие не смогли найти достойных кандидатов на ответственные должности, в том числе на должность генерального директора предприятия, и проявили недопустимую беспечность, в результате чего допустили совершение тяжкого преступления, совершенного в составе организованной преступной группы. В деловых кругах это считается недопустимым. Кроме того, это может негативно сказаться на конкурентоспособности потерпевших. После совершения преступления, ответчики предприняли действия, которые усугубили вред, нанесённый деловой репутации потерпевших, публикацией в СМИ статей с упоминанием АО «Щелково Агрохим» и ООО НПО «Бетагран Семена».

Компании потребовали взыскать солидарно с Чадаева М.А., Шуруева Л.В., Трубчанинова С.С. в пользу ООО НПО «Бетагран Семена» 50 млн рублей, АО «Щелково Агрохим» – 100 млн рублей.

Вынося решение, суд указал, что не находит законных оснований для удовлетворения требований, поскольку сам факт причинения какого-либо репутационного вреда истцам действиями ответчиков не нашел своего подтверждения.

«При этом довод истцов о том, что их ущерб деловой репутации причинен в том числе распространением адвокатом сведений, порочащих потерпевших, не может быть принят во внимание, поскольку, указанные обстоятельства имели место после совершения ответчиками указанного выше преступления».

Мотивированное решение об отказе в удовлетворении иска изготовлено 25 марта. Решение суда может быть обжаловано.

ИА “Орелград”