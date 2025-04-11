В Коневке отремонтируют дорогу к путевой машинной станции

11.4.2025 | 6:17 Новости, Строительство

Восстановление участка в Орловском округе обойдется в 11,18 млн рублей.

Предусмотрен капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения от улицы Раздольной через Монтажную к ПМС в деревне Коневка. Длина участка около 900 метров. Подрядчика определили с помощью электронного аукциона. Из трех претендентов наиболее выгодное предложение сделало ООО «Дорожное предприятие №1». Контракт администрацией округа подписан 7 апреля. Цена работ – 11 181 726 рублей 17 копеек (при начальной 14,24 млн рублей). Срок исполнения контракта – 1 октября 2025 года.

Отметим в деревне Коневка проблемы с транспортной доступностью. Всепогодную и всесезонную дорогу к ПМС ограничили. Уже несколько лет администрация Орловского муниципального округа ищет средства на ремонт второго выезда – улицы Городской.

«Проезд через ПМС-104 — дорога, проходящая через путевую машинную станцию № 104, которая является филиалом ОАО «РЖД», находится в частной собственности. Из-за стратегического значения этого участка проезд по нему невозможен в рамках антитеррористической безопасности, – поясняли чиновники в соцсетях. – При формировании бюджета на период 2025–2027 годов будет учтена потребность в обустройстве дороги по улице Городская».

ИА “Орелград”


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