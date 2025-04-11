В центре Орла 13-го числа совершат обряды

На 13 апреля назначено проведение гала-концерта конкурса народных обрядов.

Гала-концерт открытого конкурса народных праздников и обрядов «Народный календарь» состоится 13 апреля 2025 года в 12:00 в Орловском областном колледже культуры и искусств. В его рамках состоится церемония награждения победителей и участников конкурса, которые продемонстрируют обрядовый фольклор своего региона. Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры Орловской области.

«Наше мероприятие направлено на возрождение и сохранение старинных традиций и обычаев праздников, – сообщает Орловский областной центр народного творчества, выступивший в качестве организаторы. – В этом году в конкурсе приняли участие творческие коллективы и солисты из 10 регионов нашей страны. Результаты открытого конкурса народных праздников и обрядов будут известны после 13 апреля в группе ВКонтакте «Фольклор земли Орловской».

Напомним, конкур стартовал в январе этого года. Его целями являются возрождение и сохранение старинных традиций, обычаев народных праздников, развитие интереса к истокам традиционной культуры России, создание условий для обмена опытом среди участников конкурса, а также стимулирование и развитие творческой деятельности фольклорных коллективов. А главными задачами объявлены возрождение культуры проведения традиционных народных праздников и популяризация фольклорных традиций, воспитание духовности, национального самосознания и патриотизма.

В конкурсе принимают участие детские и взрослые фольклорные коллективы различных учреждений культурно-досугового типа, в том числе учащиеся детских школ искусств, воспитанники домов и центров народного творчества. Они разбиты на четыре возрастные категории: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет и 18 лет и старше. Для участия в конкурсе коллективам и исполнителям необходимо было подать заявку до 31 марта. Кстати, до 31 марта длился первый этап конкурса, который проводился в заочной дистанционной форме.

А второй этап, который и представляет собой гала-концерт из числа лучших номеров коллективов и исполнителей конкурса, будет проводиться очно. По условиям, основу конкурсных программ должны составлять театрализованные сцены календарных и семейно-бытовых народных праздников, обрядов, игр и забав с использованием местного песенно-танцевального и устного фольклора, диалекта, старинных культурно-бытовых предметов и костюмов.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Обрядовая песня» (песня плюс сюжетное действие обряда); «Обряд праздника»; – «Реконструкция фольклорной игры». Участники фестиваля имеют право представить любую обрядовую песню или обряд праздника, будь то свадьба, Рождество, Масленица, Пасха, Троица и т.д. Время выступления одного коллектива – не более 15 минут. При подведении итогов учитывается, в том числе, самобытность, включение элементов ритуальных, обрядовых и игровых действий.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»