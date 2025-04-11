«Обелиск или черная дыра»: В Орле обсудили высотку на Пушкина

Накануне состоялись публичные слушания.

Многоэтажная жилая застройка предполагается на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030717:12, между улицей Пушкина и переулком Трамвайным. На площади чуть более 4,6 тыс. кв. метров предлагают возвести здание в 26 этажей (жилых 24). В настоящий момент там находится парковка и оказываются смежные услуги.

Участок арендуется у муниципалитета. Однако на указанной территории есть объекты, находящиеся в частной собственности, что дает право последующего выкупа. По обращению Глухова Дениса Валерьевича на публичных слушаниях рассматривалась пока только возможность возведения жилого многоквартирного дома в зоне О1 (общественного, делового и коммерческого назначения).

До начала очной встречи в управление градостроительства администрации Орла поступили пять коллективных согласий, десятки – индивидуальных, положительный отзыв реготделения «Опоры России». Против предлагаемой этажности выступило АО «Орелоблэнерго», которое базируется рядом.

Представлявший 10 апреля проект Денис Зенов отметил, что жилая застройка – условно разрешённый вид использования для зоны О1. Если смотреть на проект в общем, то возможно при заданных параметрах (10 тыс. кв. м жилья – 168 квартир) обеспечить нормативы по освещенности, бытовым и игровым/спортивным площадкам, озеленению. Въезд и выезд на территорию МКД предложили организовать с улицы Пушкина. На каждую квартиру предусмотрено 0,35 машино-места во дворе – всего 59 для жителей (шесть – для работников общественных помещений). Однако это количество можно увеличить за счет размещения спортивной и игровой зоны на втором ярусе, отдав пространство под ними автомобилям. Это ориентировочно даст еще 15 парковок.

«Впереди деталировка», – подчеркнул Денис Зенов. По его словам, застройщик готов «обеспечить комфортом дополнительным».

Денис Зенов заверил, что получен ответ от управления образования: детсады и школы готовы принять потенциальных воспитанников и учеников, которые будут жить в новостройке. Денис Зенов заявил, что высотка не будет затенять малоэтажных соседей. Нагрузка на коммунальные сети территории будет оцениваться детально при разработке проекта. Также «в перспективе» согласование отступов от теплотрассы.

Если с «квартирным вопросом» почти все оказались согласны (в Железнодорожном районе мало нового жилья, пора городу выходить на новый, в том числе и высотный уровень), то вопрос транспортной доступности вызвал наиболее горячую дискуссию. Так, представители АО «Орелоблэнерго» отметили, что «участок очень стесненный – вся ближайшая территория будет заставлена машинами». У сетевой организации аварийный выезд предусмотрен как раз на улицу Пушкина. Ежедневно им пользуются 80 единиц крупногабаритной техники.

«Уже сейчас существенно сужен проезд. Мы не против стройки принципиально. Но чем больше жильцов, тем больше машин», – сказала представитель энергокомпании, предложив снизить высотность. Необходимо в сжатые сроки устранять аварийные ситуации. Если машины энергетиков не смогут выехать, целые микрорайоны останутся обесточены, а люди – запертыми в лифтах. Так что вопрос не просто парковки, а более масштабный.

«Что-то с эстетикой не так. Это хорошо смотрится? Обелиск какой-то», – оценил один из присутствовавших.

«Оставим разруху?» – парировал другой.

«Черная дыра никого не радует. Обшарпанный сарай и лужа посередине», – обрисовала настоящее положение одна из женщин.

Зашла речь и об исторической нагрузке этого места.

«Так как земельный участок является муниципальным, почему бы его не оставить в муниципальной собственности для строительства социально значимого объекта, раз тут можно построить такой многоквартирный дом? – поинтересовался Святослав Быковский и напомнил страдания с поиском места для Поликлиники №1. – Учитывая, что на этом земельном участке ранее располагалось первое трамвайное депо. Почему бы в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» не открыть тут музей? Трамвай – это визитная карточка нашего города. В наши дни этот, когда-то важный городской объект, забыт. Сохранилось старинных зданий и декора немного, но еще есть. Его история стоит того, чтобы о ней рассказать. А дома постоянно строятся и в большом количестве».

[Орел стал восьмым городом России, где запустили трамваи. Договор на инфраструктуру был заключен в сентябре 1896 года. Строить депо и электростанцию решили на Новосильской улице, для чего было выкуплено два частных домовладения (ныне улица Пушкина, 39. Трамвайное депо по этому адресу располагалось до 1966 года). Там шла подготовка персонала, обучение водителей и кондукторов. 3 ноября 1898 года в Орле состоялось торжественное открытие электрического трамвая. Транспорт 57| Транспорт Орла и Орловской области].

«Инвестиционный климат», «привлечение молодежи», «эту дыру нужно залатать» и тд. и тп. … Даже прозвучало предложение сносить исторические здания, раз город не способен содержать их в достойном виде. Можно сказать, что точку в обсуждении поставил представитель «Квадры».

«Как при проектировании будет решен вопрос с нашей тепловой сетью по переулку Трамвайному? Свод правил «Тепловые сети» регламентирует: 25 метров от надземно проложенной сети до строительных объектов. Охранная зона – три метра, расположение парковок, детских площадок ближе запрещено. Сейчас я вижу несоблюдение. Вы к нам обращались, мы вам уже отказали в согласовании».

«Вы не подумайте, что мы сейчас прям получим разрешение на строительство», – ответил Денис Зенов, снова подчеркнув возможную дальнейшую проработку.

Результаты публичных слушаний далее рассмотрит управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.

ИА “Орелград”