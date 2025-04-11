В Орловской области арестовали 286 единиц контрафакта

11.4.2025 | 17:01 Закон и порядок, Новости

Это изделия лёгкой промышленности с незаконно нанесёнными товарными знаками.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, речь идёт о незаконном использовании брендов Nike и Adidas. Продукция находилась на реализации в магазинах, расположенных в Покровском районе. Ей торговла индивидуальный предприниматель.

Внеплановая проверка проводилась не только Роспотребнадзором, но и прокуратурой. Основанием стало обращение потребителя.

Факты подтвердились. Причём оказалось, что продукция реализуется также без средств идентификации, положенной маркировки, необходимых сопроводительных документов.

Кроме того, установлено, что ИП не предоставил оператору системы «Честный знак» достоверную и своевременную информацию о своих товарах. Также на кассовых узлах магазинов отсутствовал разрешительный режим онлайн-проверки, что тоже является нарушением обязательных требований.

В итоге предпринимателя привлекли к административной ответственности. Материалы направлены в суд. Вполне возможно, что продукция из арестованной превратится в конфискованную.

ИА «Орелград»


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