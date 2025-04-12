Орел и Мценск помогут с питанием в пришкольных лагерях

Власти указанных городов утвердили условия социальной поддержки.

Глава Мценска Николай Кочетаев издал постановление о мерах по организации отдыха и оздоровления детей в городе в 2025 году. Документ принят в целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, а также для социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В частности, градоначальник установил стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями города Мценска, в каникулярное время. Иными словами, речь идет о лагерях с дневным пребыванием. Стоимость питания детей в них на 2025 год установлена в размере 3344,9 рубля при продолжительности смены 13 дней в период летних каникул, исходя из стоимости так называемого 1 детодня в размере 257,3 рубля. Средства выделят из местного бюджета.

В Орле аналогичное решение приняли депутаты горсовета, установившие меру социальной поддержки обучающимся в виде обеспечения их питанием в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными образовательными организациями в каникулярное время в 2025 году. Она будет предоставлена за счет средств бюджета города Орла из расчета 321,37 рубля в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 17 лет включительно на смены в течение летних каникул продолжительностью 18 дней, в течение зимних каникул – продолжительностью 10 дней, в течение весенних и осенних каникул – продолжительностью 7 дней.

Полностью питание в указанном размере казна оплатит ряду категорий: детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детям из семей, вынужденно покинувших место жительства в зоне проведения специальной военной операции и прибывших на территорию Орловской области. Также льгота положена детям, полнородным, неполнородным братьям и сестрам, детям супругов участников СВО и боев в приграничье.

Для остальных детей мера социальной поддержки обучающимся в виде обеспечения питанием в лагерях с дневным пребыванием установлена в размере 224,96 рубля в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 17 лет включительно – за счет средств бюджета города Орла, но при условии платы родителей или других законных представителей в размере 96,41 рублей в день. Данная стоимость питания также установлена на смены в течение летних каникул продолжительностью 18 дней, в течение зимних каникул – продолжительностью 10 дней, в течение весенних и осенних каникул – продолжительностью 7 дней.

Кроме того, депутаты Орловского горсовета прописали, кого следует относить к семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Согласно решению депутатского корпуса, к таковым относятся семьи, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области, при наличии одного из следующих обстоятельств: полная утрата трудоспособности одного из родителей в связи с инвалидностью I или II групп; наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей; единственный или оба родителя являются безработными; утрата единственного жилого помещения в связи с чрезвычайной ситуацией, например, пожаром или наводнением; смерть одного из родителей.

ИА «Орелград»