За нарушение трудовых прав наказаны 385 должностных лиц

Итоги работы инспекции труда были озвучены на трехсторонней комиссии.

Как уже рассказывал «Орелград», вопросы соблюдения работодателями трудового законодательства обсудили участники первого в этом году заседания Орловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. С одним из докладов выступил руководитель Государственной инспекции труда в Орловской области Сергей Авдеев. Он сообщил, что контрольные мероприятия, в том числе по вопросам трудового законодательства, проводятся исключительно при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан или уже при состоявшихся фактах причинения такого вреда.

«Дело об административном правонарушении может быть возбуждено только по результатам надзорных мероприятий», – отметил главный государственный инспектор труда в Орловской области. Изменение подхода к проверкам повлияло на ведомственную статистику. Согласно ей, в связи с введенными ограничениями на проверки Государственной инспекцией труда в Орловской области в прошлом году было проведено 28 контрольных мероприятий. Однако по их мотивам было выдано 23 предписания, а к административной ответственности привлечено 385 должностных лиц.

К слову, недавно ведомство отчиталось о результатах расследований двух несчастных случаев. Один из них произошел в конце декабря 2024 года в муниципальном бюджетном учреждении «Спецавтобаза», где пострадало несколько работников. Установлено, что одной из причин несчастного случая явилось нарушение правил дорожного движения, а сам несчастный случай квалифицирован как связанный с производством.

Во втором случае завершено расследование несчастного случая, произошедшего в марте 2025 года в Коровье-Болотовской средней общеобразовательной школе. Государственная инспекция труда сообщила, что одной из причин несчастного случая «явилось ухудшение здоровья пострадавшего». Но тут несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством.

ИА «Орелград»